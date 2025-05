Santos perde João Schmidt, mas tem expectativa por retornos contra o Ceará

Barreal, Souza e Zé Rafael treinaram com o grupo e devem reforçar o time na próxima partida do Brasileirão

O Santos terá mais um desfalque para o duelo contra o Ceará, na próxima segunda-feira (12), no Allianz Parque, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O volante João Schmidt sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda e está fora do embate contra o Vozão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O jogador sentiu um incômodo ainda no primeiro tempo da partida contra o Grêmio, no último domingo, pelo Brasileirão. Ele acabou sendo substituído e iniciou o tratamento ainda no banco de reservas. Ao retornar para São Paulo, passou por exames que constatou a lesão. Assim, já iniciou o trabalho de recuperação com os fisioterapeutas do clube.

João Schmidt se junta a Neymar, que se recupera de lesão na coxa esquerda. Outro desfalque é o atacante Guilherme, que trata de uma lesão no músculo obturador externo da perna direita. Contudo, nem só de notícias ruins vive o Peixe, que pode ter retornos importantes para o duelo contra o Ceará.

Afinal, o argentino Álvaro Barreal está recuperado de um problema no músculo adutor da coxa esquerda, o jogador treinou normalmente com o restante do elenco na manhã desta quinta-feira (7), no CT Rei Pelé. Além disso, existe a possibilidade de o meia Zé Rafael e o lateral-esquerdo Souza serem relacionados para o jogo contra o Ceará. Os dois vem trabalhando com o grupo, participaram normalmente das atividades nesta quinta-feira (8) e podem ser opções para o técnico Cleber Xavier.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.