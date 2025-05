San José x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Após a vitória sobre o Sport, o Fluminense volta suas atenções para mais uma rodada da Sul-Americana. Assim, a equipe entra em campo nesta quinta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), diante do San José. O confronto acontece no Estádio Hernando Siles, na altitude de 3,6 mil metros de La Paz, na Bolívia.

A Voz do Esporte acompanha a partida, ao vivo, a partir de 20h. Ricardo Froede narra. Henrique Neves comenta. Christopher Henrique fica com as reportagens.



