Mano Menezes desaprova atuação do Grêmio no Peru: ‘Foi pouco’

O Grêmio decepcionou o seu torcedor na noite desta quarta-feira (07). Pela quarta rodada da Copa Sul-Americana, o Tricolor ficou no empate sem gols contra o Atlético Grau , do Peru, e ficou na segunda colocação da sua chave.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“No primeiro tempo o time foi muito lento na troca de passes e essa lentidão foi empurrando o adversário para se organizar no último terço, aí não conseguimos entrar. Quando não conseguimos entrar, forçando as jogadas, demos o contra-ataque e duas vezes corremos o risco de tomar o gol, tudo que a gente não podia fazer. No segundo tempo eu senti que a equipe melhorou neste aspecto, a bola foi trabalhada de forma mais lúcida, mais rápido para chegar com um pouco mais de espaço. Mas foi pouco como equipe”, afirmou.

No grupo, o Grêmio fica na segunda colocação com oito pontos e está a dois do líder Godoy Cruz, próximo adversário. Mano apontou que o resultado era o mínimo que o time poderia conseguir no Peru, já que fica numa situação em que depende apenas de si para chegar à classificação direta para as oitavas de final.

“A gente leva o resultado mínimo, no sentido de levar a decisão para a nossa casa, que era um dos objetivos de hoje. A vitória ou um empate manteria a situação muito parecida, porque nós teríamos que ganhar do Godoy Cruz na terça-feira. Porque eles já tinham uma vantagem de saldo, e depois fechar na última partida em casa”, pontuou.

Time alternativo

Para a partida, Mano optou por utilizar uma equipe mais alternativa. Braithwaite, Dodi e João Pedro, por exemplo, nem chegaram a viajar. O treinador explicou que pesou a sequência de jogos até a próxima semana e também falou sobre a escolha por Luan Cândido na ponta esquerda. Além disso, o comandante avaliou que o entrosamento foi um fator determinante para o resultado ruim.