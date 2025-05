Lionel Scaloni descarta chance de treinar a Seleção Brasileira

Atual técnico multicampeão da seleção argentina, Lionel Scaloni teve seu nome ligado a uma possível oferta para dirigir a Seleção Brasileira. Porém, no que depender do próprio treinador de 46 anos, essa possibilidade não é algo que passa por sua cabeça.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Scaloni deu entrevista para o jornalista espanhol Siro López onde a versão completa ainda se tornará pública. Todavia, em um dos trechos já divulgados, o comandante argentino mostrou um misto de surpresa e até bom-humor com o tema.

Para se ter uma ideia, além de assegurar sua negativa em um possível contato da CBF, ele chegou até a “indicar” um profissional que pode aceitar o cargo: Carlo Ancelotti.

“Estou sabendo disso agora. Posso garantir que ninguém me ligou. Eu sinto muito mesmo, mas não (aceitaria uma proposta da Seleção). Que vá Carlo (Ancelotti) se tiver que ser ele, mas eu não”, reforçou Lionel Scaloni.

Neste momento, aliás, a tendência é que o treinador italiano mencionado pelo comandante da Argentina seja mesmo o novo treinador da Amarelinha. Depois de idas e vindas nos contatos, veículos como o diário espanhol Marca já apontam que o clássico contra o Barcelona, no domingo (11), será sua última partida no comando do Real Madrid. Ou seja, situação que encerraria seu segundo ciclo na representação espanhola antes mesmo da disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.