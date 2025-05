Haaland diz que faltou ‘fome’ ao Manchester City na temporada

Erling Haaland teve uma primeira temporada brilhante no Manchester City. Conquistou a tríplice coroa e quase levou a Bola de Ouro. No segundo ano, foi artilheiro da Premier League e campeão mais uma vez. Mas no terceiro ano, o desempenho dele e do time comandado pelo técnico Pep Guardiola caiu.

LEIA MAIS: Arsenal quer Gyokeres para reforçar o ataque em 2025/26