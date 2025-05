Grêmio terá a volta de Amuzu e mais quatro jogadores para enfrentar o Bragantino

O técnico Mano Menezes deve ter a volta de cinco jogadores para o confronto do Grêmio contra o Red Bull Bragantino, no próximo sábado (10), às 18h30 (de Brasília), na Arena, pelo Brasileirão. Amuzu retornou aos treinos com bola nesta semana e deve ser a novidade na lista dos relacionados. Além do atacante, outros quatro atletas retornam ao time.

O jogador belga sofreu uma lesão na panturrilha após jogo contra o Mirassol, no dia 16 de abril. Assim, ficou fora de todos os jogos do Grêmio desde então. Após o empate em 0 a 0 com o Atlético Grau, no Peru, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana, o técnico tricolor falou sobre a possibilidade do retorno do atacante.