Gerson é sincero após empate do Flamengo na Libertadores: ‘Falar menos’

Rubro-Negro empata com Central Córdoba por 1 a 1, na Argentina, e segue fora da zona de classificação para as oitavas da competição

O Flamengo precisava vencer o Central Córdoba para amenizar a pressão na Libertadores. No entanto, o Rubro-Negro só empatou nesta quarta-feira (7), na Argentina, pela quarta rodada do grupo C da competição. Após o duelo, Gerson lamentou o resultado, mas ainda acredita na classificação.

“A gente queria ganhar o jogo, mas não conseguimos. Agora é falar menos e trabalhar mais. Voltar para casa, já temos um jogo no sábado. É pensar em fazer um bom jogo no sábado e depois pensar na Libertadores. Temos que vencer ou vencer na Libertadores para passar”, afirmou o capitão do Flamengo ao “Paramount+”.