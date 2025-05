Flamengo irá rediscutir segurança em desembarques após tiros em carro de Rossi

Clube ainda informou que colabora com as investigações após jogadores sofrerem tentativa de assalto na Linha Amarela na madrugada desta quinta / Crédito: Jogada 10

O Flamengo informou que irá rediscutir os protocolos de segurança em desembarques realizados no período da madrugada. A decisão do clube aconteceu após a tentativa de assalto que resultou em quatro tiros no veículo do goleiro argentino Rossi. Além disso, o Rubro-Negro também anunciou que está em contato com as autoridades de segurança pública e que colabora com as investigações. O caso aconteceu na altura de Bonsucesso, Zona Norte do Rio, após o desembarque da delegação, que estava na Argentina, onde o time empatou com o Central Córdoba por 1 a 1.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nota do Flamengo O Clube de Regatas do Flamengo informa que, conforme divulgado em boletim de imprensa na madrugada desta quinta-feira (8), alguns de seus atletas foram alvo de uma tentativa de assalto ao retornarem para suas casas em seus carros, por volta das 5h30 da manhã, após o desembarque no Rio de Janeiro. A ocorrência se deu na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, quando o veículo em que estava o goleiro Rossi levou por quatro disparos. Felizmente, nenhum atleta ou ocupante dos veículos foi ferido, e todos se encontram em segurança. Desde o ocorrido, o clube está em contato com as autoridades de segurança pública competentes, colaborando com as investigações e tomando todas as medidas cabíveis. O Flamengo também está prestando total suporte aos atletas envolvidos. O clube agradece as inúmeras manifestações de apoio e solidariedade recebidas ao longo do dia, em nome dos seus jogadores. Em virtude do episódio, o Flamengo informa que irá rediscutir os protocolos de segurança adotados em desembarques realizados no período da madrugada, a fim de garantir ainda mais proteção aos seus profissionais.