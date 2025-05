Filipe Luís reconhece ‘muitos erros’ do Flamengo e cita preocupação na Libertadores

Técnico também avalia oscilação do Rubro-Negro na temporada após empate por 1 a 1 com o Central Córdoba, na Argentina, nesta quarta

Em corda-bamba na Libertadores, o Flamengo precisa vencer as rodadas finais no Maracanã para avançar às oitavas de final. Após o empate com o Central Córdoba na Argentina, nesta quarta-feira (7), o técnico Filipe Luís analisou a derrota e reconheceu “muitos erros técnicos” do time ao longo da partida decisiva. Além disso, ele vê oscilação da equipe na temporada.

“Os erros técnicos nos levam a perder a bola e temos que correr atrás da bola. E, na verdade, nós temos um time que está feito para ter a bola. E o grande forte do nosso time, a grande força desse Flamengo, são jogadores que não perdem a bola, que gostam de ficar com bola e com o volume criam chances e essa imposição sobre o adversário assinou. Hoje perdemos muita bola, como eu repito, tivemos muitos erros técnicos e principalmente não conseguimos. Fisicamente não estávamos com o nosso, não sei, não conseguimos simplesmente tirar o tempo do adversário, eles conseguiram fazer as dinâmicas de ataque, tem dois pontas muito rápidos, nos empurraram para trás com lançamentos em profundidade e cruzamentos”, disse Filipe Luís.