Felipe pede desculpas e critica postura do Vasco: ‘Muitos erros’

O Vasco decepcionou mais uma vez. O Cruz-Maltino teve uma atuação ruim diante do Puerto Cabello, da Venezuela, e foi goleado por 4 a 1 , nesta quarta-feira (7), pela 4ª rodada do Grupo G da Sul-Americana. Assim, o técnico interino Felipe lamentou a postura do time e pediu desculpas ao torcedor pelo novo vexame vascaíno.

“O Puerto Cabello teve muito mais atitude, e nós tivemos muitos erros individuais. Isso acabou prejudicando. Conseguimos empatar depois de sair atrás, depois a equipe desorganizou. Mas o que realmente prejudicou foi a atitude e os erros individuais”, completou o Maestro.

Com a derrota, o Vasco se complicou na Sul-Americana. Afinal, os quatro clubes do Grupo G estão vivos por vaga nas oitavas e nos play-offs contra os terceiros da Libertadores. A equipe vascaína ocupa o segundo lugar, com cinco pontos, mas viaja para enfrenta o Lanús, da Argentina, dia 13, às 21h30 (de Brasília). Antes, enfrenta o Vitória, no sábado (10), às 18h30, pela 8ª rodada do Brasileirão.

