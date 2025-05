Depois de anos felizes, função de ‘9’ do Fluminense causa insegurança

Desde a volta de Fred em 2020, o Fluminense não tem grandes preocupações com a função de fazedor de gols em seus elencos. O ídolo, que é o segundo maior artilheiro da história do clube, se aposentou do futebol e passou o bastão a Cano, que chegou em Laranjeiras no ano de 2022 e já passou dos 100 gols. Foram 105 dos 351 pelo Flu nos últimos três anos.

No entanto, a recente lesão em um dos joelhos de Cano deixou uma dúvida no ar. Afinal, Everaldo, contratado para a temporada 2025, ainda não convenceu boa parte da torcida e da imprensa de que pode ser o finalizador ideal tricolor.