De Bruyne entra na mira de clube italiano

Meia belga está de saída do Manchester City e é cotado como reforço de peso para projeto que tem a Champions como ambição

A saída de Kevin De Bruyne do Manchester City, após 10 anos no clube, pegou muita gente de surpresa, inclusive o próprio jogador. Desde então, vários clubes demonstraram interesse no meio-campista belga, e o Napoli é o mais novo candidato na disputa.

De acordo com o jornal ‘Gazzetta dello Sport’, De Bruyne, de 33 anos, está nos planos do presidente do clube italiano, Aurelio De Laurentiis, que acredita que o jogador pode ser a chave para voltar à Champions.