Cuca admite responsabilidade em derrota do Atlético: ‘Culpado sou eu’

Galo sai na frente, mas vê o Iquique virar o placar em primeira derrota na Sul-Americana; com vitória chilena, Grupo H fica embolado

O Atlético saiu na frente do placar, mas perdeu para o Iquique por 3 a 2 nesta quinta-feira (8), no Chile. A zebra aconteceu pela quarta rodada da Sul-Americana e, assim, com a primeira vitória dos chilenos e a primeira derrota dos brasileiros, o Grupo H embolou. Após a partida, então, Cuca assumiu a culpa pelo revés.

“Quaisquer adjetivos que forem usados contra nós serão apropriados. Não tem explicação. Difícil explicar. Um jogo controlado, na mão, tranquilo com o 1 a 0. De repente muda tudo com um jogador que nem é alto, que faz o gol. O astral vira outro, eles fecham e defendem bem, a energia do estádio contagia e você perde o jogo. Estamos muito aborrecidos. É procurar entender o que acontecer. Hoje nem adianta falar de números. É encontrar soluções”, analisou Cuca.