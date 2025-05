Cristaldo ressalta sabor amargo no empate do Grêmio pela Sula

O Grêmio teve uma fraca atuação e não conseguiu a vitória pela Copa Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira (07), o Tricolor entrou com um time alternativo e ficou no empate sem gols contra o Atlético Grau, do Peru. Com o resultado, o Imortal viu o Godoy Cruz se isolar na liderança do grupo.

A avaliação negativa também esteve presente no discurso do meia Cristaldo. O jogador lamentou as oportunidades não concretizadas ao longo da partida e reforçou que o time precisará dar conta do recado dentro de casa.