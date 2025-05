Conmebol abre procedimentos após novos casos de racismo em Cerro x Palmeiras

A Conmebol abriu, nesta quinta-feira (8), um processo disciplinar para apurar os incidentes na vitória do Palmeiras sobre o Cerro Porteño, do Paraguai, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Torcedores do time da casa cometeram atos racistas contra os palmeirenses no estádio La Nueva Olla, em Assunção.

As imagens mostram um torcedor imitando um macaco nas arquibancadas do Estádio Nueva Olla, enquanto outro vestia uma camisa estampada com a figura do animal. Um terceiro aparece esfregando a pele do braço com a mão. Rodrigo Wirth, torcedor do Verdão, e Rodolfo Maia, funcionário do Palmeiras, registraram as cenas e as publicaram nas redes sociais.