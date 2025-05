‘Vandalismo vermelho’ marca decisão do Campeonato Português; entenda

A dois dias do clássico que pode definir o campeão da temporada, torcida do Benfica ataca símbolos do rival Sporting em vários pontos do país / Crédito: Jogada 10

Faltando dois dias para o clássico que pode definir o campeão de Portugal desta temporada, uma onda de ‘vandalismo vermelha’ toma conta do país. A torcida do Benfica atacou símbolos do rival Sporting em vários pontos do país com tinta vermelha para provocar os arquirrivais de Lisboa. Na noite de terça-feira (6), a estátua de um leão, perto do Estádio de Alvalade, foi pichada por benfiquistas. O local é famoso por ser a concentração de torcedores do Sporting na comemoração de títulos.