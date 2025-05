‘Orgulho’, diz presidente do Inter sobre Beira-Rio em Copa

Estádio do Inter é escolhido pela Fifa como uma das oito sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027

Após a confirmação de que o estádio Beira-Rio será uma das oito cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, definiu o sentimento pela escolha da casa colorada. Ele lembrou ainda que o Internacional é o único clube brasileiro a ter o estádio presente em três Copas do Mundo.

“É motivo de muito orgulho para nós, do Internacional, a confirmação deste evento importante para o futebol mundial. Depois de tudo que passamos neste estado, com as enchentes e as dificuldades do ano passado, recebemos esse reconhecimento ao Internacional, que é o único Clube no Brasil, e isso nos orgulha muito, que sediará três Copas do Mundo”, comentou Barcellos.