Santos usa Verón como exemplo e busca antecipar ‘plano’ para evitar crise

Clube pretende fazer reformulação no grupo no meio da temporada e pode antecipar planejamento com a devolução do atacante ao Porto

O caso envolvendo Gabriel Verón mexeu internamente com os ânimos do Santos, que agora estuda antecipar o planejamento do segundo semestre. A diretoria já entendeu que terá de mexer no elenco no meio do ano e não quer deixar o grupo ser contaminado pela indisciplina do atacante.

Além disso, o episódio envolvendo jogador não traz boas lembranças. Em 2023, no ano do rebaixamento, o Santos viu duas peças fundamentais faltarem a um treino na reta final do Brasileiro. Marcos Leonardo e Jean Lucas foram afastados para o duelo contra o Athletico Paranaense, fora de casa.

Já Verón não apareceu na atividade do elenco no sábado (3). Assim, o clube agora estuda até mesmo devolvê-lo para o Porto, de Portugal, que detém seus direitos econômicos. Aliás, este não foi o primeiro caso. O último episódio foi mais grave, mas o atleta já havia cometido outros atos de indisciplina, como atrasos. Há quem defenda no Santos o afastamento imediato. Outros pedem a devolução do atacante, já que ele está emprestado até dezembro.

Assim, o Santos entende que pode antecipar a reformulação do elenco, programada para a janela do meio do ano. O clube pretende acertar a saída de alguns atletas para abrir espaço para novas contratações. A diretoria não admite, mas já monitora o mercado atrás de reforços, principalmente para o setor defensivo.

A diretoria não pretende permitir que Verón ou qualquer outro jogador do atleta contamine o grupo com atitude desleixada ou antiprofissional. Assim, o futuro do atacante segue incerto.