Roger analisa seis possibilidades para substituir Alan Patrick no Inter

Principal jogador do time sentiu um incômodo muscular na coxa contra o Corinthians, mas participou de treino sem problemas / Crédito: Jogada 10

A presença de Alan Patrick na reapresentação do elenco do Inter na segunda-feira (5) é um alento. O principal jogador do time, que sentiu um incômodo muscular na coxa contra o Corinthians, provavelmente deve titular contra o Atlético Nacional-COL, nesta quinta-feira (8), pela Libertadores. Contudo, caso ele não tenha condições de ir a campo, o técnico Roger Machado estuda até seis variações para contornar o problema. O substituto imediato seria Óscar Romero. Isso porque ele também é um meio-campista de origem. Por sinal, o camisa 11 é a única peça do elenco que tem características semelhantes as de Alan Patrick. O que pode pesar para o paraguaio é a falta de entrosamento com outros titulares e a menor presença na área.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como a expectativa é de que o Atlético Nacional leve perigo na maior parte do jogo e domine as ações, seus passes em profundidade podem ser um trunfo. Especialmente para Valencia e Wesley atacarem os espaços. Outras duas alternativas são Bruno Tabata e Gabriel Carvalho, que atuam como pontas, mas são meio-campistas de origem. Possíveis improvisações Já em um cenário de urgência, Gustavo Prado, que tem a preferência em jogar aberto no ataque, pode ser útil dessa vez. Outra possibilidade, mas com menor chance de se concretizar, é a volta de Carbonero. Afinal, o colombiano ainda não apresenta as condições físicas ideais para estar entre os 11 iniciais. A probabilidade se torna menor em uma situação que precise atuar fora da sua posição de origem. O camisa 7 está em fase final de uma contusão muscular na coxa esquerda e provavelmente voltará aos relacionados. Caso Roger prefira uma maior proteção para conter o ímpeto do adversário, a decisão pode ser mais conservadora. No caso, repetir a estratégia que utilizou em um período do duelo contra o Corinthians e utilizar três volantes. Na ocasião, Fernando, Thiago Maia e Bruno Henrique.