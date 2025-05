Namorada de Romário faz sucesso ao compartilhar rotina saudável e viagens

Estudante de nutrição engatou relacionamento com o ex-jogador no ano passado e constantemente recebe declarações de amor

O amor está no ar! O namoro de Romário com Alycia Gomes, de 22 anos, começou de forma reservada no ano passado e se mostra resistente. Até porque o relacionamento está intacto, mas a amada passa a exibir nas redes sociais alguns momentos da sua vida. Alguns exemplos são sua rotina de treinos na academia e viagens.

Uma das experiências que Alycia exibe em sua conta no Instagram foi a visita à Grècia, ao lado do Baixinho. Inclusive, com uma das fotos com clima de romance com troca de carícias entre os pombinhos. A amada é defensora de hábitos saudáveis tanto que frequentemente registra sua presença na academia. Romário costuma mostrar todo o seu amor pela estudante de nutrição ao deixar comentários na publicação da companheira. O senador deixa elogios e declarações de amor como: “Linda e Minha”.