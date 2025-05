Mário Bittencourt esclarece sobre negociações do Fluminense: ‘Nenhum nome específico’

O Fluminense deu sequência à exposição da taça do Mundial de Clubes da Fifa. Depois do Santuário do Cristo Redentor, o objeto de desejo dos 32 clubes chegou à sede de Laranjeiras. Em entrevista, o presidente Mário Bittencourt falou sobre possíveis reforços para a disputa do torneio internacional.

Assim, o mandatário negou qualquer negociação com o atacante Vitinho, revelado pelo Botafogo e com passagem pelo Flamengo na época em que Renato Gaúcho estava por lá. Atualmente, o jogador atua no Al-Ettifaq, da Arábia Saudita.