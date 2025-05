Mano poupa dois titulares do Grêmio e inclui promessa entre os relacionados

Técnico precisará fazer pelo menos duas mudanças no time titular do Imortal. Arezo e Camilo provavelmente ganharão vaga na equipe

A Sul-Americana é a prioridade do Grêmio no atual momento da temporada. A equipe concorre pela liderança do Grupo D do torneio. Inclusive, o Tricolor tem a chance de alcançar esse objetivo com uma vitória por um placar elástico sobre o Atlético Grau, nesta quarta-feira (7). Apesar disso, o técnico Mano Menezes não poderá contar com força máxima para este embate. Tanto por jogadores machucados como pela necessidade de poupar peças.

Edenilson e Marlon são os dois jogadores que estiveram entre os 11 iniciais no último compromisso, a vitória sobre o Santos, que não seguirão no time. O meio-campista sofreu uma lesão muscular na coxa direita. Com isso, o atacante Alysson Edward provavelmente ganhará sua primeira chance como titular. Villasanti continua como desfalque por um problema muscular na coxa esquerda.