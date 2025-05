Lucas tranquiliza após sentir dores no joelho e valoriza sequência do São Paulo

O torcedor do São Paulo tomou um susto, mesmo com a vitória por 2 a 0 sobre o Alianza Lima , fora de casa, pela Copa Libertadores. Afinal, o atacante Lucas Moura, que entrou no jogo na segunda etapa, foi flagrado reclamando de dores no joelho direito. A lesão tirou o jogador por um mês e meio dos gramados.

Contudo, em rápida passagem na zona mista após o jogo, o camisa 7 fez questão de tranquilizar o torcedor e também os companheiros.

“Foi só um susto (a mão no joelho). Foi um choque leve, mas deu um susto. Estou bem e estou feliz de conseguir recuperar um pouco mais do ritmo para ajudar o São Paulo”, disse Lucas.

Lucas substituiu Matheus Alves no início da segunda etapa. O meio-campista, que já havia voltado a jogar no empate sem gols contra o Fortaleza, chegou a ficar dez partidas afastado por um trauma no joelho direito. O camisa 7 é visto como fundamental na sequência do Tricolor por sua técnica e liderança.

‘Foi uma sequência importante’

Com a vitória em Lima, o São Paulo chegou aos 10 pontos no Grupo D e precisa de apenas um ponto para se garantir nas oitavas da Libertadores. Mais do que isso, o Tricolor também chegou aos 12 jogos de invencibilidade na temporada e a 13 na competição continental. Por fim, venceu o terceiro jogo fora de casa no torneio, feito inédito no clube.