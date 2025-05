Fluminense embarca para a Bolívia repleto de jovens e reservas; veja os relacionados

Entre as novidades da lista do Tricolor, estão os laterais Guga e Renê, assim como o volante Hércules e os meias Isaque e Renato Augusto

Líder do Grupo F da Sul-Americana, o Fluminense embarcou, na manhã desta quarta-feira (7), para La Paz, na Bolívia, onde enfrenta o GV San José. O confronto, então, acontece na quinta-feira (08), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, com uma altitude de 3637 metros acima do nível do mar.

Vale destacar que o auxiliar Alexandre Mendes estará à beira do campo, assim como foi no duelo com o Unión Española, no Chile. Afinal, segundo informações do jornalista Victor Lessa, Renato Gaúcho passou por ablação no coração há alguns anos. Diante disso, não seria indicada uma viagem para a altitude da capital boliviana.