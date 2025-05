Flamengo bate o Bahia e entra no G4 do Campeonato Brasileiro Sub-20

Pedro Leão marca duas vezes no segundo tempo e garante triunfo do Rubro-Negro sobre o Tricolor, em jogo realizado na Gávea

O Flamengo entrou no G4 do Campeonato Brasileiro Sub-20 ao vencer o Bahia por 2 a 0, pela nona rodada da competição. Pedro Leão foi o grande nome do triunfo com dois gols no segundo tempo, em jogo realizado na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro..

O Bahia volta a campo pelo Brasileirão Sub-20 na próxima quarta-feira (14), quando recebe o América-MG, às 15h (de Brasília). O Flamengo, por sua vez, visita o São Paulo no dia seguinte.

Em casa, o Flamengo começou em cima, ocupando o campo de ataque. Assim, abriu o placar com Pedro Leão, mas o lance foi invalidado por impedimento do camisa 9. O Rubro-Negro seguiu criando as melhores oportunidades e quase marcou com Daniel Sales, após passe de Shola. O goleiro do Bahia, contudo, salvou. No fim da etapa, Victor voltaria a salvar os baianos após bicicleta de João Alves.

Na volta do intervalo, o Bahia assustou com Davi Martins, mas Léo Nannetti salvou. Contudo, o susto não desestabilizou o Flamengo, que abriu o placar aos 26. Daniel Sales puxou o contra-ataque e serviu Pedro Leão, que guardou. Não demorou muito para o Rubro-Negro ampliar, novamente com o camisa 9, em nova assistência do lateral-direito.