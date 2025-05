Empresa de Textor será notificada e pode ser fechada no Reino Unido

Em dez dias, o governo do Reino Unido vai notificar a Eagle Football Holdings, empresa de John Textor, por um possível atraso na entrega de relatórios financeiros obrigatórios no país. O processo pode levar a remoção do registro comercial e empresarial.

O ofício ainda não foi finalizado, por isso as razões detalhadas da notificação não foram informadas. No entanto, o motivo mais provável é a pendência de documentações obrigatórias da empresa do sócio majoritário da SAF do Botafogo.