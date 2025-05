Em atividade do Santos, Zé Rafael e Souza evoluem e podem virar opções no time

Volante e lateral-esquerdo fizeram confronto contra o time sub-20, enquanto atacante Barreal segue na transição para o gramado / Crédito: Jogada 10

O Santos segue seus preparativos para o confronto contra o Ceará, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para a próxima segunda-feira (11), às 20h (de Brasília), ainda sem local definido. O Peixe ocupa a zona de rebaixamento e precisa da vitória, já que iniciou mal a competição. Agora sob o comando de Cleber Xavier, que não venceu nos dois jogos à frente da equipe, o treinador observa a evolução do lateral-esquerdo Souza e do volante Zé Rafael. Ambos já treinam com o restante do elenco e podem se tornar opções nos próximos jogos. Souza, aliás, foi escolhido por Neymar para ser titular, quando o craque revelou seu time ideal.

VEJA: Em má fase, presidente do Santos faz reunião com torcidas organizadas Nesta quarta-feira (07), o Santos realizou um treino pela manhã no CT Rei Pelé. A atividade começou com os titulares da partida contra o Grêmio na academia, enquanto os demais atletas foram para o gramado. Em seguida, os reservas enfrentaram o time sub-20 do Peixe em um jogo-treino. Confira o time do Santos que atuou O time que atuou na atividade foi: João Paulo; Aderlan, Gil, João Basso e Kevyson; Hyan, Diego Pituca e Gabriel Bontempo; Leo Godoy, Mateus Xavier e Tiquinho Soares. Durante a atividade, o lateral-direito JP Chermont, o lateral-esquerdo Souza, o volante Zé Rafael e o atacante Gabriel Veron também participaram. Veron, inclusive, retornou após ter faltado ao treino anterior.