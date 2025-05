Cuiabano ganha projeção internacional; europeus monitoram lateral do Botafogo

Segundo o site “Transfermarkt”, Cuiabano vale 4,5 milhões de euros (R$ 29,2 milhões), mesmo preço, por exemplo, do lateral-esquerdo Telles e do meia-atacante Santi, seus companheiros no Mais Tradicional. Do elenco atual, ele é somente o 14º mais caro.

Um dos jogadores mais regulares do Botafogo em 2025, o lateral-esquerdo Cuiabano, valorizado no mercado, aproveitou a Libertadores para ganhar projeção internacional. Clubes europeus o monitoram desde o ano passado. Assim, na próxima janela de transferências internacionais, a partir de junho, o defensor poderá receber uma proposta do Velho Continente. A informação é do site “ge”.

O Botafogo, porém, não trabalha com precificações de jogadores durante as negociações por vendas. A ideia do clube é liberá-lo por um valor maior do que investido pelo jogador de 22 anos. No caso de Cuiabano, R$ 8 milhões para tirá-lo do Grêmio.

Em 2024, scouts de clubes da Itália e da Espanha estiveram no Brasil para observá-lo. No mesmo ano, os ingleses também sondaram o lateral-esquerdo do Botafogo cujo contrato vai até dezembro de 2027.

Na última terça-feira (6), Cuiabano marcou o gol da vitória do Botafogo no 2 a 1 sobre o Carabobo, na Venezuela, pela quarta rodada do Grupo A desta edição da Copa Libertadores.

