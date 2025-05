Corinthians é atropelado pelo Athletico, no Brasileirão sub-20 e fica longe do G8

O Athletico atropelou o Corinthians nesta quarta-feira (07) e goleou por 4 a 0, em jogo válido pela nona rodada do Brasileirão Sub-20. O meia Lucas Marezi participou de dois dos quatro gols. No primeiro, deu assistência para Sorriso em cobrança de escanteio. No segundo, iniciou a jogada que terminou com Kayke balançando as redes.

Desse modo, o placar consolidado e vitória quase confirmadas, o Furacão seguiu no ataque. Fábio Lucas aproveitou o rebote do goleiro Cadu e marcou o terceiro. Para fechar a goleada no CT do Caju, Gustavo Gomes acertou uma bela finalização e fez o quarto gol do Athletico.