Apesar da insatisfação da torcida, diretoria do Botafogo banca Paiva

O Botafogo venceu o Carabobo por 2 a 1, na última terça-feira (6), em Valência, na Venezuela , pela quarta rodada do Grupo A da Copa Libertadores. O resultado foi o que menos importou para o público alvinegro, insatisfeito com o desempenho do time nas últimas partidas. Nas redes sociais, houve um movimento em massa pela demissão do técnico Renato Paiva, com direito a uma nota oficial de uma facção da torcida do Glorioso e até um rap criado por um cantor de funk. No entanto, para dissabor desta corrente majoritária, segundo o jornal “O Globo”, o técnico português segue com prestígio interno.

A diretoria entende que não é o momento de mudar o comando técnico e ainda confia no trabalho do profissional. Com isso, Paiva segue no banco de reservas do Botafogo e no cargo para a partida contra o Internacional, neste domingo (11), no Estádio Nilton Santos, pela rodada 8 desta edição do Campeonato Brasileiro. A revolta, assim, não convenceu John Textor, sócio majoritário da SAF do Alvinegro.

Risco na Libertadores e campanha de meio de tabela do Botafogo

Com Paiva, o Botafogo está na terceira colocação em sua chave, na Libertadores. Ou seja, não estaria classificado para as oitavas de final do principal torneio do continente. O atual campeão entraria na fase de mata-mata da Sul-Americana. No Brasileirão, o Mais Tradicional está na 12ª colocação, com oito pontos em 21 disputados.

O retrospecto de Paiva no Botafogo aponta para cinco vitórias, dois empates e cinco derrotas, números que correspondem a 47,2% de aproveitamento.

“Esse time cria chances, marca um gol e, depois, sofre para fechar o jogo ou fazer uma vantagem maior. Então, você deixa o jogo aberto e, como disse, não tem mais jogo fácil na Libertadores. Não conseguimos aproveitar aquele momento em que o Carabobo chegou um pouco mais perto da nossa área, não conseguimos aproveitar os espaços com contra-ataques para fechar o jogo. Mas,no geral, eu gostei”, disse Paiva, sobre a tão criticada jornada do Botafogo na Venezuela.