Vitória e Defensa y Justicia protagonizam empate animado na Sul-Americana

Bem diferente do confronto na Argentina , Vitória e Defensa y Justicia fizeram um confronto movimentado pela quarta rodada da fase de grupos na Sul-Americana. Porém, o placar de 1 a 1 acabou frustrando os anseios dos dois lados, já que mantém ambos fora da zona de classificação no Grupo B. Nesse momento, a Universidad Católica de Quito lidera, com sete unidades, enquanto o Cerro Largo é o segundo, com quatro. Completam a classificação os adversários desta terça-feira (6), com três unidades. Contudo, com a equipe brasileira tendo saldo de gols de -1 contra -2 do Defensa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Oportunismo determinante

A etapa inicial foi marcada por oportunidades criadas dos dois lados, mas tendo contextos distintos. Enquanto Osvaldo e Wellington Rato assustaram o gol do arqueiro Enrique Bologna em chutes de média distância, a bola aérea era a melhor arma dos argentinos. Nesse sentido, Lucas Gutiérrez e Abiel Osorio passaram perto de inaugurar a contagem do lado visitante.

Com isso, quem se deu melhor foi o oportunismo do Leão da Barra em uma falha de Bologna. Após cobrança de falta venenosa, o goleiro do Defensa y Justicia soltou a bola nos pés do zagueiro Edu, que teve o trabalho apenas de bater pro fundo das redes.

Empate em grande estilo

O Vitória até teve uma grande considerável de aumentar sua vantagem, no início do segundo tempo, em contra-ataque onde Gustavo Silva bateu rente ao ângulo esquerdo da meta argentina. Porém, de novo se valendo da bola parada, os visitantes encontraram a igualdade em um golaço de Togni. Em falta lateral, o camisa 11 encheu o pé esquerdo e mandou no canto direito de Lucas Arcanjo.

No restante do compromisso, os times se revesavam em investidas com poucos toques na bola, deixando a partida em constante ritmo de “perde e ganha”. Porém, mesmo com o perigo constante para as metas de Lucas Arcanjo e Enrique Bologna, o marcador não saiu da igualdade em Salvador.