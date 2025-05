Vasco vence Bahia nos pênaltis e é campeão da Copa do Brasil Sub-17

Em final inédita e em jogo único, o Vasco levou a melhor sobre o Bahia nos pênaltis e conquistou o título da Copa do Brasil Sub-17. Na noite desta terça-feira (6), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, os times empataram por 2 a 2 no tempo normal, mas os cruz-maltinos venceram por 5 a 3 nas penalidades.

Esta foi a primeira conquista do Gigante da Colina, que chegou a levantar o troféu em 2008 quando a competição não estava sob a chancela da CBF. A entidade, portanto, não reconhece as conquistas anteriores a 2013.

Pênalti polêmico, e Vasco na frente

O jogo começou em ritmo acelerado na Ilha do Governador. O Vasco teve maior volume e criou diversas chances diante de um Bahia que apostou predominantemente em investidas pela esquerda. Mas os visitantes não chegaram a levar perigo. Mesmo com a etapa bastante brigada, o Cruz-Maltino conseguiu abrir vantagem graças a um pênalti polêmico. Em finalização de Gabriel Medina, a bola bateu no braço do zagueiro Santana. O árbitro marcou a infração com a ratificação do VAR, e em duelo de jogadores de Seleçlão Brasileira, Andrey deslocou o goleiro Arthur Jampa com categoria aos 41 minutos. nos minutos finais, Kaique Ferreira usou de força excessiva e deixou o time carioca com um jogador a menos.

Bahia reage e força pênaltis

O Vasco precisou refazer sua linha defensiva com a entrada de Cristofer, volante improvisado como zagueiro. E coube justamente a ele em sua primeira participação na Copa do Brasil Sub-17, ampliar a vantagem dos cariocas em cabeceio logo no minuto inicial após cobrança de escanteio de Andrey. Mas o Bahia mostrou poder de reação. Aos 21′, Lucas Melim tirou em cima da linha após arremate de Dell, mas a bola voltou para Victor Guilherme, que botou fogo na final. Depois, aos 31′, Anthony anotou um golaço de fora de área para deixar tudo igual. O meio-campista recebeu segundo cartão amarelo por comemorar provocando torcida e banco do Vasco e, como já tinha amarelo, foi expulso. Com as equipes em igualdade no placar e em quantidade de jogadores, houve alternância de ataques, mas sem nova mudança no placar.

Vasco 5 a 3 nos pênaltis

A disputa foi para a série de pênaltis no Luso-Brasileiro. Lucas Rafael, Pedro Augusto, Emanuel, João Victor e Breno Salles anotaram para os cruz-maltinos. Pelo lado do Bahia, Dell, Emerson e Emanuel converteram suas cobranças, mas Victor Guilherme parou no goleiro Lucas Andrade. O título é do Vasco!