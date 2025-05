São Paulo vence com gols de André Silva e fica perto das oitavas da Libertadores

Dois gols do atacante definem o 2 a 0 do São Paulo sobre o Alianza, em Lima. Time dispara na ponta do Grupo 4

Com este resultado, o São Paulo chegou aos dez pontos, disparado na liderança. O vice-líder é o Libertad-PAR (seis pontos), seguido por Alianza (4) e Talleres-ARG (zero). Assim, caso na quinta o Libertad tropece contra o Talleres, o São Paulo ao menos assegura o segundo lugar e terá vaga garantida nas oitavas de final antecipadamente.

O São Paulo, quando o assunto é o Grupo 4 da Libertadores, sobra na turma. Nesta terça-feira, 6/5, foi até Lima, no Estádio Alejandro Villanueva, e venceu os donos da casa por 2 a 0. O jogo foi válido pela 4ª rodada da fase de grupos. André Silva, no primeiro tempo, abriu o placar. E o mesmo André Silva, no finzinho da etapa final, ampliou. Ferreirnha ainda teve um gol anulado diante do Alianza, que terminou com dez (Garcés expulso).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

São Paulo acha um gol e de dominado passa a dominante

O São Paulo entrou com Ferraresi fazendo um misto de zaga e lateral pela direita. Já Enzo Díaz de ala pela esquerda, com Ferreirinha e André Silva no ataque. Começou com o Alianza dominante. Trocava passes e aparecia com facilidade próximo à área dos paulistas, mas falhava na hora do arremate. Além disso, Guerrero estava bem marcado por Ruan. Até os 34, o jogo parecia sob medida para um gol dos donos da casa. Contudo, nesse minuto, uma ligação direta de Ruan resultou em gol dos são-paulinos. O chutão era para encontrar André Silva, que perdeu a disputa pelo alto. Contudo, a sobra ficou com Matheus Alves, que, de cabeça, tocou para André Silva bater cruzado e fazer 1 a 0.

Esse gol mudou o jogo. O Alianza perdeu a segurança e começou a falhar na defesa. Quase foi para o intervalo levando mais um gol. O São Paulo teve três boas oportunidades. Na primeira, o chute de André Silva foi salvo por Viscarra e, no rebote, Alisson chutou na trave, com Matheus Alves não chegando a tempo para concluir. Em outra, Matheus Alves tocou para Ferreirinha entrar livre pela esquerda e este marcou o gol, mas estava impedido. E teve um péssimo chute de Cédric livre pela direita.

Vitória que vale muito

Atrás do placar e precisando pontuar para não se complicar ainda mais na Libertadores, o Alianza se lançou ao ataque. Mas o São Paulo soube se segurar. Para tentar furar a defesa dos brasileiros, o técnico Gorosito tirou Guerrero e colocou outro veterano, Germán Barcos (cinco gols nesta Libertadores).

Mas, com o tempo, o time peruano foi perdendo força. Aos 24, o São Paulo, já com Lucas Moura em campo, ficou com um jogador a mais. Noriega errou um domínio e deu um passe para Lucas Moura. O craque entraria livre na área e sofreu falta de Garcés, último homem. Foi expulso. O São Paulo quase marcou numa bola parada (cabeçada de Alan Franco na trave) e administrou o tempo. Mas ainda ampliou quando, aos 43, Luciano deu de bandeja para André Silva colocar 2 a 0 e fazer seu segundo gol no jogo. Mais um excelente resultado na Libertadores. A vaga às oitavas da Libertadores está nas maõs do São Paulo.