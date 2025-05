Palmeiras sofre punição por gesto racista de torcedor em jogo da Libertadores

Clube vai acatar decisão da Conmebol e irá cobrar o valor do torcedor, que não pode mais entrar no Allianz Parque para assistir jogos

O Palmeiras recebeu uma multa em 50 mil dólares (R$ 286 mil) por conta dos gestos de cunho racista realizados por um torcedor do clube. O caso aconteceu em direção a um camarote com representantes do Cerro Porteño, do Paraguai, no jogo entre as equipes, no Allianz Parque, pela Libertadores, dia 9 de abril.

O clube vai acatar a decisão da Conmebol e cobrará na Justiça o valor do torcedor. O clube o identificou no dia seguinte ao ato, o excluiu do Avanti e o baniu de jogos no Allianz Parque.