Gregore, do Botafogo, destaca jogo decisivo pela Libertadores: ‘Como uma final’

Após cumprir suspensão diante do Bahia, Gregore volta a campo pelo Botafogo nesta terça-feira (6). Afinal, o Alvinegro encara o Carabobo pela Libertadores, às 19h (de Brasília), no Estádio Misael Delgado, na Venezuela. Em entrevista ao canal oficial do clube no Youtube, o meio-campista ressaltou a importância da partida.

“É uma partida importante que a gente tem na Libertadores, estamos considerando como uma final. Sabemos da importância do resultado positivo aqui, depois já tem dois jogos em casa. Então é concentrar para fazer um bom jogo, buscar os três pontos para buscar essa classificação em casa”, disse.