Gabriel Veron se reapresenta e treina normalmente pelo Santos

O Santos se reapresentou nesta terça-feira (06) depois da derrota para o Grêmio, no último domingo (04). Um das destaques foi a presença do atacante Gabriel Veron, que participou normalmente das atividades no CT Rei Pelé.

No último sábado (03), Veron não compareceu ao treinamento e, por ser reincidente, recebeu uma multa 300% do salário e o ficou de fora dos relacionados contra o Tricolor. O Peixe ainda estuda se adotará mais alguma sanção. Uma rescisão unilateral do contrato de empréstimo com o Porto não está descartada.