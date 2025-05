Fortaleza goleia Colo-Colo e se aproxima de classificação na Libertadores

O Leão rugiu na Libertadores. Com uma atuação avassaladora no primeiro tempo, o Fortaleza venceu o Colo-Colo, do Chile, por 4 a 0, nesta terça-feira (6), no Castelão, pela 4ª rodada do Grupo F da Libertadores. No 300º jogo de Vojvoda no comando, o time cearense fez três gols na primeira etapa com Breno Lopes, Marinho e Deyverson, e resolveu a partida. Na etapa final, Lucero fechou o placar.

Com a vitória, o Fortaleza iguala o Racing, da Argentina, com sete pontos, mas ocupa o segundo lugar do Grupo F. O próximo compromisso do Leão na Libertadores será contra o Bucaramanga, da Colômbia, dia 13, às 21h30 (de Brasília), no Castelão, pela 5ª rodada. Antes, no entanto, encara o Juventude, no sábado (10), às 16h, também em casa, pela 8ª rodada do Brasileirão.