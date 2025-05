Ex-Corinthians, António Oliveira negocia com o Sport

A diretoria do Leão da Ilha entrevistou o técnico na última segunda-feira (05) e avalia a possibilidade de fechar o negócio o quanto antes. O clube também contatou Fábio Carille, recentemente demitido pelo Vasco, mas as conversas não avançaram. A notícia é do portal “ge”.

O Sport está no mercado em busca de um novo técnico para substituir Pepa, demitido no sábado após a derrota para o Fluminense , no Maracanã, pela sétima rodada do Brasileirão. A bola da vez é António Oliveira, ex-treinador de Cuiabá e Corinthians, onde comandou seu último trabalho em 2024.

No comando do Corinthians, António Oliveira disputou 29 jogos, com 13 vitórias, nove empates e sete derrotas — aproveitamento de 55,1%. O Sport busca um treinador que compreenda as limitações do elenco e, principalmente, os desafios do Brasileirão. O time nordestino somou somente dois pontos em sete jogos, ainda sem vencer, e acumula cinco derrotas.

Quando assumiu o Cuiabá, há três temporadas, a equipe ocupava a 18ª colocação, com quatro pontos, na zona de rebaixamento. António fez uma grande campanha e encerrou o Brasileirão na 12ª posição, garantindo vaga na Copa Sul-Americana.

Todavia, no elenco atual do Sport, o português já trabalhou com o lateral-direito Matheus Alexandre e o atacante Zé Roberto, além de conhecer bem os compatriotas João Silva, Sérgio Oliveira e Gonçalo Paciência.