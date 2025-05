Dorival pode alcançar feito que não acontece no Corinthians há oito anos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Afinal, Dorival pode igualar o feito de Fábio Carille em 2017 e vencer suas três primeiras partidas no comando do Corinthians. O treinador estreou pelo Corinthians diante do Novorizontino, fora de casa, pela Copa do Brasil, e levou o time à vitória por 1 a 0. Depois, contra o Internacional, na Neo Química Arena, novo resultado positivo: 4 a 2 contra o Inter, pelo Campeonato Brasileiro.

António Oliveira e Ramón Díaz foram os que chegaram mais perto de atingir a marca. Contudo, eles engataram apenas dois triunfos seguidos, falhando no terceiro. O português somou vitórias diante de Portuguesa e Botafogo-SP, antes de empatar o clássico contra o Palmeiras. Já o argentino venceu Criciúma e Bahia, mas ficou no empate contra o Grêmio.

Entretanto, mais que o desempenho pessoal neste começo de Corinthians, Dorival tem mais uma missão importante: fazer a equipe seguir viva na Sul-Americana.

Isso porque o Timão, terceiro colocado no Grupo C, com quatro pontos, tem um de desvantagem para o América de Cali, segundo colocado e que neste momento estaria classificado para os playoffs. Somente o líder avança direto para as oitavas da Sul-Americana. Com apenas três rodadas para disputar, o Corinthians precisa necessariamente dos três pontos para seguir vivo.