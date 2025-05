Cruzeiro prioriza reposição no ataque após saída de Dudu

Leonardo Jardim já colocava posição como carente na Raposa; Diretoria também busca contratar lateral-esquerdo no meio do ano

O Cruzeiro já definiu e vai repor o ataque após saída de Dudu para o rival Atlético-MG. A comissão técnica de Leonardo Jardim, antes mesmo do acerto da saída do jogador, era a necessidade de buscar um atleta para a posição. Além disso, há outras posições que são alvo. A informação é do “ge”.

A diretoria do Cruzeiro quer um jogador com nível para brigar por vaga no time titular. Vale lembrar que não haverá um desafogo imediato no orçamento com a saída de Dudu, já que o clube pagará o acordo de rescisão de forma parcelada. O atacante recebia em torno de R$ 1,8 milhão por mês.