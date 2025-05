CBF reconhece erro em marcação de pênalti contra o Inter

O lance ocorreu na reta final do segundo tempo, quando a partida estava empatada em 2 a 2. Na ocasião, o Timão converteu a penalidade e passou a ficar em vantagem. O vice-presidente do Internacional, José Olavo Bisol, foi o representante do clube gaúcho na reunião. Assim, o dirigente alegou que o Colorado sofreu danos com a decisão. Por isso, exigiu uma mobilização para aprimorar o desempenho da arbitragem na sequência do Campeonato Brasileiro.

CBF divulgou áudio da análise

Paulo Renato Coelho, responsável pelo VAR, recomendou que o árbitro de campo, Paulo César Zanovelli revisasse a jogada.

“Cara, quem joga a bola primeiro? Para mim, tem uma ação muito clara. Quem toca a bola é o jogador do Corinthians e tem uma ‘pezada’ do jogador do Inter no peito dele. Para mim, ele toca a bola e é consequência do movimento. Quero uma clara pra ver onde toca primeiro, se é no peito ou se é no pé. É muito fino. Paulo, vou te recomendar uma revisão para possível penal. Tem um toque no peito do jogador do Corinthians e, depois, tem um toque do jogador do Inter de forma imprudente”, indica o principal juiz no VAR.

Portanto, a intervenção convenceu o árbitro a mudar sua decisão e assinalar o pênalti.