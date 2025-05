Carbonero deve voltar a ser opção no Inter contra o Atlético Nacional

Atacante deve iniciar jogo no banco do Colorado. Ele está em fase final de recuperação de lesão muscular e retornou aos treinos, mas foi poupado / Crédito: Jogada 10

Carbonero deve finalmente voltar a ser opção para o Inter diante de um adversário conhecido por ele, o Atlético Nacional, da Colômbia. A tendência é de que inicialmente o atacante seja alternativa no banco pela condição física. Ele está em estágio final da recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda. Com isso, provavelmente integre a delegação que viajará para o seu país natal. Na semana passada, o camisa 7 retornou aos trabalhos com o restante do grupo. Apesar disso, a comissão técnica preferiu adotar uma postura mais cautelosa. Principalmente por considerar necessário um período maior de preparação para sua volta aos gramados, especialmente pelo recondicionamento físico. Assim, o próximo passo no cronograma traçado deve ser a prioridade que Carbonero retome o ritmo de jogo. No caso, com um planejamento com o intuito de prepará-lo para estar apto a brigar pela titularidade.

O eventual retorno é ainda mais representativo para o técnico Roger Machado. Especialmente pela escassez de opções no ataque, já que outras alternativas estão machucadas. São os casos de Rafael Borré, Ricardo Mathias e Vitinho. O Atlético Nacional é um oponente inesquecível para o atacante. Afinal, foi o primeiro adversário que o atacante marcou quando se tornou profissional. Ao todo, ele teve seis embates contra o Atlético Nacional. Cinco deles pelo Once Caldas, o primeiro time da sua carreira, e um pelo Colorado. Ao todo, são duas vitórias, um empate e três derrotas. O primeiro gol na trajetória profissional de Carbonero saiu na edição de 2018 da final do Campeonato Colombiano. Contudo, na ocasião, ele e o Once Caldas foram vice-campeões. Um terceiro triunfo do atacante sobre o Atlético Nacional seria essencial para o Internacional seguir à frente no grupo.