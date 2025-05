Carabobo x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Chegou, enfim, a hora da verdade para o Botafogo. Sem vencer fora de casa durante a era Renato Paiva, o Botafogo visita o Carabobo, nesta terça-feira (6), em Valência, na Venezuela, pela quarta rodada do Grupo A desta edição da Copa Libertadores. O atual campeão está em terceiro na chave, com três pontos. Os donos da casa têm um. Jogo, portanto, mais do que decisivo para as duas equipes. O Estudiantes tem seis, na segunda colocação. A liderança está nas mãos da Universidad de Chile, com sete. Andinos e hermanos só se enfrentam na quarta-feira (7), em Santiago.

A Voz do Esporte acompanha, ao vivo, todos os detalhes do confronto, a partir das 17h30. Cesar Tavares narra o embate. Pedro Fut está escalado nos comentários. Por fim, Raphael Almeida completa o trio de ataque do jornalismo esportivo com suas reportagens.