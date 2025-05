Bragantino x Botafogo (sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

O time do técnico Fernando Oliveira realiza uma boa campanha. Assim, soma 16 pontos e está na quarta posição. Se vencer, o Massa Bruta pode até sonhar com a liderança. E os indicadores são positivos. Afina, a equipe de Bragança Paulista ganhou os últimos dois jogos e está invicto no Brasileirão Sub-20. Aliás, é o único dos 20 participantes que ainda não perdeu.

Uma provável escalação contempla, então, a seguinte formação: Reis, Lago, Palacios, Boateng e Cauê; João Lucas, Riquelme e Lima; Filipinho, Gomes e Lopes.

Como chega o Botafogo?

O Glorioso do técnico Rodrigo Bellão está na zona de rebaixamento, com apenas sete pontos em 24 disputados. O time não vence há seis compromissos na competição. Neste recorte, acumula duas derrotas e quatro empates. Ou seja, ainda não decolou no Brasileirão? Na última rodada, ficou no 1 a 1 diante do Vasco. Porém, a garatoda, recentemente, venceu a Dallas Cup, nos Estados Unidos.

Uma possível escalação do Botafogo tem: Luiz Fabiano, Januário, Marquinhos, Justino e Lycio; Murilo, Zapellini e Fortunato; Yarlen, Valim e Lobato.

Arbitragem

Daiane Muniz apita o jogo. Ela será auxiliada por Gabriel Rodrigues Santos e Anna Beatriz Scagnolato. Todos de São Paulo.