Botafogo de Renato Paiva tenta desfazer imagem de time bipolar

O Botafogo de 2025 tem algo muito peculiar. Desde a chegada do técnico Renato Paiva, no fim de fevereiro, é um time extremamente bipolar. Ou seja, muda do vinho para a água quando sai do Estádio Nilton Santos. Nesta terça-feira (6), às 19h, na Venezuela, o Mais Tradicional visita o Carabobo, pela quarta rodada do Grupo A da Copa Libertadores. Uma chance para encerrar esta bipolaridade que tanto incomoda elenco, direção, comissão técnica e torcida.

No Colosso do Subúrbio, o Alvinegro, sob a batuta de Paiva, tem quatro vitórias (Juventude, Carabobo, Fluminense e Capital) e um empate (São Paulo), números que correspondem a 86,6% de aproveitamento dos pontos. O time marcou 12 gols e sofreu apenas dois. Um retrospecto que reforça a condição de atual campeão sul-americano e brasileiro.