Augusto Melo perde principal ‘apoio’ na luta contra o impeachment

A publicação deve ser analisada pelos órgãos internos do clube. Caso seja considerada, resultará em uma nova tentativa de destituição de Augusto Melo do cargo de presidente.

O conselheiro e membro do Cori, aliás, fez uma análise da prestação de contas para basear o voto contrário e protocolar o pedido de saída de Augusto Melo.

– Descumprimento dos prazos na publicação dos balancetes e de envios ao CORI

– Falta do processo previsto no estatuto para a contratação das empresas de segurança

– Ausência de revisão orçamentária, assim como a falta do relatório da Ernst & Young

– Ausência de informações ao CORI sobre o desenvolvimento das atividades do clube

– Contratações do Departamento de Futebol (pela falta de pedido de apuração das responsabilidades do diretor de futebol)

– Gestão dos ingressos e problemas direcionados com a OneFan (Fiel Torcedor e ingressos da Neo Química Arena)

– Gestão em desacordo com a regulamentação do Profut e da Lei Geral do Esporte