Atlético provoca Cruzeiro em anúncio da contratação de Dudu

O Atlético Mineiro anunciou a contratação de Dudu nesta terça-feira (6) e aproveitou a oportunidade para fazer uma provocação ao rival, Cruzeiro, clube que o jogador rescindiu o contrato após poucos meses de contrato.

Assim, no anúncio do meia-atacante, o Galo usou uma foto de Dudu comemorando um gol contra o Cruzeiro em 2019, mas com a camisa do Atlético. Na época, portanto, ele defendia o Palmeiras e o gol acabou rebaixando a raposa para a Série B.