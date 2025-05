André Silva destaca trabalho do São Paulo, mas diz que grupo manterá ‘pés no chão’

O atacante André Silva marcou os gols do São Paulo na vitória sobre o Alianza Lima, por 2 a 0, pela quarta rodada da Libertadores. Com o resultado no Peru, o Tricolor encerrou sua campanha como visitante com 100% de aproveitamento.

Assim, líder do Grupo D, e com os próximos dois jogos restantes em casa, está muito próximo da vaga para as oitavas. Após a partida, o herói do jogo destacou o trabalho do grupo, mas revelou que a equipe seguirá com os pés no chão, mesmo com a posição confortável na chave.