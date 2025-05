Wesley, do Flamengo, é o melhor lateral sub-23 fora da Europa, aponta estudo

Jogador é destaque do Rubro-Negro e lidera o ranking do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory)

Alvo de clubes da Europa, o lateral rubro-negro lidera o ranking, que tem o grego Mario Mitaj, do Al-Ittihad, e o argentino Elías Báez, do San Lorenzo, no top-3. O brasileiro Rikelme, ex-Cuiabá e atualmente no Shabab Al-Ahli também está na lista, mas na oitava colocação.

Um dos destaques do Flamengo , Wesley, de 21 anos, aparece como o melhor lateral sub-23 fora da Europa, de acordo com o Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory). O jogador de 21 anos lidera a lista baseada no desempenho dos laterais esquerdos e direitos.

O defensor do Flamengo vem se destacando desde que Filipe Luís assumiu o comando do time no ano passado. Seu desempenho, inclusive, resultou na sua convocação para a Seleção Brasileira na última Data Fifa. Antes disso, o time recusou 20 milhões de euros do Atalanta, da Itália, em agosto, pelo lateral.

Wesley, aliás, deve se despedir do Flamengo no Mundial de Clubes, já que está nos planos do clube para a competição. O clube avalia a venda em 40 milhões de euros (cerca de R$ 246 milhões). O Rubro-Negro está no Grupo D junto com Chelsea, da Inglaterra, e Espérance, da Tunísia. Após a exclusão do León, do México, existe uma vaga indefinida. A Fifa avalia resolver a situação em uma partida entre América do México e Los Angeles FC, dos Estados Unidos.

Revelado pelo Flamengo, Wesley se profissionalizou em 2023 e se tornou titular da equipe carioca no ano passado. Ele conquistou uma Copa do Brasil, uma Supercopa Rei e dois Estaduais pelo Rubro-Negro.