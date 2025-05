Voltar a vencer como visitante se torna essencial para futuro do Inter em 2025

O contexto instaurou uma preocupação no Internacional para melhorar o seu rendimento, pois em duelo contra oponentes mais qualificados tem apenas uma vitória como visitante. Levando em consideração partidas contra outras equipes que disputam o Campeonato Brasileiro, o Inter assegurou resultado positivo apenas diante do Grêmio. No caso, o jogo de ida da decisão do Campeonato Gaúcho, na Arena.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ao todo são sete confrontos na temporada fora de casa contra este tipo de adversário. Além do triunfo sobre o Imortal, são cinco empates diante de Flamengo, Bahia, Fortaleza e, dois dele com o próprio Tricolor Gaúcho, e uma derrota para o Corinthians. Ou seja, o Colorado tem aproveitamento um pouco superior a 38% no ano, neste cenário. Especificamente na Libertadores, o Inter ocupa a segunda colocação do Grupo F, com cinco pontos. Assim, virtualmente garante a classificação para as oitavas de final do campeonato. Os dois jogos seguintes no torneio serão contra o Atlético Nacional, na Colômbia, na próxima quinta-feira (08/05). Posteriormente, encara o Nacional, no Uruguai, no dia 15 de maio.

Inter necessita sobreviver ao período longe do Rio Grande do Sul

É fundamental que o Internacional retorne ao Brasil sem uma derrota. Isso porque, um empate ou vitória garantem que os gaúchos sigam na frente dos colombianos. Caso sofra um revés, o cenário se torna adverso, pois cairá para o terceiro lugar e passará a não depender apenas de si. Resultados positivos serão crucias nos dois últimos jogos na fase de grupos da Libertadores, assim como contar com os tropeços dos concorrentes.

Caso não tenha sucesso neste planejamento, a temporada do Inter será frustrante ainda na primeira parte. Entre esses dois desafios o Colorado vem ao Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo, no Nilton Santos, no próximo domingo (11). O confronto será pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Até o momento, o Inter ocupa o nono lugar. Tal situação obriga uma reação do time, já que o seu objetivo é brigar pelo título. O Internacional retorna a atuar em seus domínios apenas na rodada seguinte do Brasileirão. Na ocasião, enfrentará o Mirassol, no Beira-Rio, no dia 18 de maio.